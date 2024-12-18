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Общество

В черном списке российских властей находятся более 69 тысяч кыргызстанцев

Более 69 тысяч граждан Кыргызстана находятся в черном списке России. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

Он пояснил, что, помимо черного списка, есть еще так называемый серый список, куда госорганы РФ вносят граждан из зоны риска. В нем находятся еще 72 тысячи кыргызстанцев.

«В отличие от тех, кто в черном списке, у тех, кто в сером списке, есть возможность легализовать свои права», — отметил чиновник.

По его словам, чаще всего в черный список попадают те, кто использовал незаконную регистрацию и при отсутствии трудового договора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314609/
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