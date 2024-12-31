Новогодние тихие вечера. Список праздничных фильмов для семейного просмотра

В Кыргызстане наступили новогодние каникулы. После шумных застолий, поездок на природу наступают тихие вечера. Мы подготовили подборку приятных фильмов с праздничной магией, которые можно посмотреть как в одиночестве, так и в кругу семьи.

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Первый фильм о мальчике-волшебнике окунет вас в атмосферу магии, интересного сюжета и доброй сказки. Он отлично подойдет как для фанатов мира волшебства, так и для маглов (кто еще ни разу не смотрел и не подозревал о существовании магии). Запасайтесь попкорном и хорошим настроением: будет интересно!

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

Бриджит Джонс стала иконой среди женских героинь кинематографа. Это веселая, местами неловкая, смешная, искренняя девушка, которая часто попадает в разные нелепые ситуации. Это экранизация одноименной книги Хелен Филдинг. В 2004 году вышел сиквел «Бриджит Джонс: Грани разумного». Кстати, если вы зашли в тупик, рекомендуем следовать совету Бриджит: «Не бояться делать глупости. Быть собой и следовать зову сердца».

«Отпуск по обмену» (2006)

Накануне Рождества англичанка Айрис и американка Аманда решают обменяться домами. Спокойная и приятная мелодрама с Кейт Уинслет и Кэмерон Диас покажет, как новая обстановка и новые люди изменят судьбу героинь на 180 градусов. Возрастное ограничение фильма 16+.

«Холодное сердце» (2013)

Всеми любимая снежная сказка о двух сестрах. Советуем пересмотреть мультфильм в кругу семьи, чтобы разбавить холодные зимние вечера жаркими спорами, кто же будет Анной, а кто Эльзой.

«Гринч» (2000)

Для вечера кино с детьми «Гринч» — идеальный вариант. Это сказка о добре и зле, любви и одиночестве, о том, как маленькие жители планеты верой в волшебство могут помочь тем, кто так в этом нуждается.

«Чудо на 34-й улице» (1994)

Героиня фильма, шестилетняя девочка Сьюзен не верит в чудеса, потому что мама раскрыла ей тайну о вымышленном Санте. Но все начнет меняться, когда на 34-й улице в Нью-Йорке Сьюзен встретит человека, который скажет, что он настоящий Санта Клаус и может исполнить ее мечты.

«Сирота казанская» (1997)

Фото из интернета. Кадр из фильма «Сирота казанская»

Старая классика в духе «если бы «Мама-мию» снимали в России». После смерти матери молодая девушка Настя решает найти своего отца и публикует заявление в газете. На удивление героини в новогоднюю ночь появляются сразу три мужчины. Полная версия фильма.

«Миссия: Красный» (2024)

Санта-Клаус похищен. Что делать? Остается только нанять опытного сыщика, который даже не подозревает о существовании магической организации на Северном Полюсе. Комедийный боевик от Дуэйна Джонсона и Криса Эванса для тех, кто любит шутки в тандеме с борьбой и перестрелками.

«Рождество на двоих» (2019)

Романтическая и немного с грустинкой комедия с Эмилией Кларк, звездой «Игры престолов», и Генри Голдингом, известным по роли Ника Янга в «Безумно богатых азиатах». Здесь не только смех и веселье. Готовьте салфетки — вы будете плакать.

«Карнавальная ночь» (1956)

Фото из интернета. Кадр из фильма «Карнавальная ночь»

Советский фильм с задорной и веселой главной героиней в исполнении Людмилы Гурченко. Молодые сотрудники пытаются организовать Новый год, но сталкиваются с противным бюрократическим директором клуба: он хочет все официально и прилично. Тогда молодежь решает спланировать все в тайне от руководства. Гарантируем, будет весело! Полная версия фильма.