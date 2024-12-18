14:39
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Общество

Айсулуу Тыныбекова опубликовала фото с мужем: «Моя семья — мое счастье!»

Знаменитая кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова опубликовала фотографию с мужем.

«На самом деле я всегда верила, что счастье любит тишину, и предпочитала не выносить свою личную жизнь на публику. Но сейчас я чувствую, что пришло время открыть новые страницы своей жизни, поддержать и показать человека, который делает меня самой счастливой на свете», — написала она.

Спортсменка подчеркнула, что каждая девушка заслуживает счастья, и призналась, что ее счастье — это ее семья.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, многократная чемпионка мира по борьбе и гордость страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314591/
просмотров: 1527
Версия для печати
Материалы по теме
Айсулуу Тыныбекова жолдошунун сүрөтүн жарыялады: «Үй-бүлөм — менин бактым!»
Спортсменка Айсулуу Тыныбекова вышла замуж
Воспитавший олимпийцев Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером сборной
Айсулуу Тыныбекова Лос-Анжелестеги Олимпиадага катыша тургандыгын айтты
Наша гордость! Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры
«Нурзаман» приступил к закладке нового бульвара в Бишкеке
Айсулуу Тыныбекова провела в Бишкеке выставку, посвященную своей карьере
Айсулуу Тыныбекова поблагодарила всех за поддержку
Поздравление президента: о чем рассказала Айсулуу Тыныбекова Садыру Жапарову
Вы живая легенда. Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с бронзой
Популярные новости
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Первая группа молодых учителей из&nbsp;России прибыла в&nbsp;Кыргызстан Первая группа молодых учителей из России прибыла в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на&nbsp;16-18 декабря В Бишкеке ночью опять будет очень холодно. Прогноз погоды на 16-18 декабря
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
18 декабря, среда
14:21
Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприроды Качество воздуха в Бишкеке умеренное, считают в Минприр...
14:03
Юрист рассказала, как изменился Налоговый кодекс и как он усложнил жизнь бизнесу
13:56
Убийство российского генерала. ФСБ сообщает о задержании гражданина Узбекистана
13:50
Имамидина Ташова убедили прекратить голодовку
13:32
ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья — депутат