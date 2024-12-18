Знаменитая кыргызстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова опубликовала фотографию с мужем.

«На самом деле я всегда верила, что счастье любит тишину, и предпочитала не выносить свою личную жизнь на публику. Но сейчас я чувствую, что пришло время открыть новые страницы своей жизни, поддержать и показать человека, который делает меня самой счастливой на свете», — написала она.

Спортсменка подчеркнула, что каждая девушка заслуживает счастья, и призналась, что ее счастье — это ее семья.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, многократная чемпионка мира по борьбе и гордость страны.