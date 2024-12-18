Правозащитники проверили гауптвахту Ошского гарнизона: сыро, грязно, холодно

Директор Национального центра по предупреждению пыток Бакытбек Касымкулов в рабочей поездке по южному региону посетил гауптвахту Ошского гарнизона.

Он отметил, что условия содержания на гауптвахте неудовлетворительные.

На момент посещения температура воздуха в помещениях колебалась от +8,6 до +9,2 градуса по Цельсию, военнослужащие вынуждены находиться в верхней одежде. В помещениях и камерах было грязно, душевая и туалет были неисправны и находились в антисанитарном состоянии.

По всем нарушениям составлен акт, который направлен военному командованию региона с целью незамедлительного реагирования.