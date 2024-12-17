14:23
USD 87.00
EUR 91.46
RUB 0.84
Общество

Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии

На парламентских слушаниях по обсуждению проектов законов о свободе вероисповедания экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии.

Он отметил, что в законопроекте есть запрет на прозелтизим (стремление обратить других в свою веру) и спросил, есть ли ответственность за это. Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов ответил, что нет. Турсунбай Бакир уулу сказал, необходимо ввести уголовную ответственность за переход из одной религии в другую.

«В 2011 году Кыргызстан посещал легендарный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он тогда высказал три критики. Говорил, что если есть свобода слова, то должна быть и ответственность. Говорил у нас анархия. Второе, предлагал запретить переходить из одной религии в другую. В Малайзии это прописано в Уголовном кодексе, и у нас нужно такое ввести», — сказал Турсунбай Бакир уулу.

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по обсуждению проектов законов «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314453/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Жогорку Кенеш принял законопроект о вероисповедании в первом чтении
Запрета на даават нет. Глава Госкомрелигий рассказал о новом законе
Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Партии с религиозными названиями не смогут участвовать в выборах
За предвыборную агитацию в мечетях вводят штраф до 65 тысяч сомов
Депутаты одобрили запрет на обход домов для навязывания религии
Кыргызстанцы оценивают религиозную ситуацию в стране как позитивную — опрос
Надо вернуть уважение к ДУМК. Садыр Жапаров встретился с религиозными деятелями
Больше не говорите о шариате! Депутат сделал замечание коллеге
Госорганы Узбекистана призывают граждан не ставить лайки на религиозные посты
Популярные новости
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
&laquo;Живу в&nbsp;лесу, готова совершить суицид&raquo;. Женщина обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову «Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Штормовое предупреждение. С&nbsp;15&nbsp;декабря в&nbsp;Кыргызстане резко похолодает Штормовое предупреждение. С 15 декабря в Кыргызстане резко похолодает
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Бизнес
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
Huawei представила в&nbsp;Дубае новый смартфон и&nbsp;другие флагманские устройства Huawei представила в Дубае новый смартфон и другие флагманские устройства
17 декабря, вторник
14:16
Взимать по 50 тыйынов с абонентов сотовой связи на садака предлагают в ЖК Взимать по 50 тыйынов с абонентов сотовой связи на сада...
13:58
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ
13:54
Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии
13:50
Жестокое убийство женщины в Бишкеке. Мужчина нанес 22 удара ножом
13:36
Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев