На парламентских слушаниях по обсуждению проектов законов о свободе вероисповедания экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу предложил ввести уголовную ответственность за смену религии.

Он отметил, что в законопроекте есть запрет на прозелтизим (стремление обратить других в свою веру) и спросил, есть ли ответственность за это. Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов ответил, что нет. Турсунбай Бакир уулу сказал, необходимо ввести уголовную ответственность за переход из одной религии в другую.

«В 2011 году Кыргызстан посещал легендарный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он тогда высказал три критики. Говорил, что если есть свобода слова, то должна быть и ответственность. Говорил у нас анархия. Второе, предлагал запретить переходить из одной религии в другую. В Малайзии это прописано в Уголовном кодексе, и у нас нужно такое ввести», — сказал Турсунбай Бакир уулу.