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Общество

Выставка об особенностях празднования Нового года пройдет в Историческом музее

Выставка об особенностях празднования Нового года у разных народов мира пройдет в Историческом музее.

Завтра, 18 декабря, состоится открытие экспозиции «Сыйкырдуу майрам: дүйнѳ элдеринин жаңы жылдык салттык ѳзгѳчѳлүктѳрү» («Волшебный праздник: традиционные особенности Нового года народов мира»). Она пройдет с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и постояльцами домов престарелых.

«На новогоднюю выставку приглашены 220 человек из благотворительных фондов «Гульсум», «Уккум келет», «Бала нур», «Жашоого аракет», «Детство без диабета», Сокулукского центра реабилитации, реабилитационного центра для детей-инвалидов «Келечек», социально-стационарного учреждения общего типа для престарелых и инвалидов в Нижней Серафимовке, Краснореченской специальной школы-интерната, международной школы «Ихлас» и других спецучреждений», — говорится в сообщении.

Посетителей познакомят с историей культурных и традиционных праздников народов мира, связанных с Новым годом.

Концертную программу для юных зрителей покажут артисты государственного цирка, театра кукол имени Мусы Джангазиева и центра детей и юношества «Сейтек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314448/
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