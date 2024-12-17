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Общество

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ

В Кыргызстане за неделю, с 9 по 16 декабря 2024 года, зарегистрировали 8 тысяч 139 случаев ОРВИ и 7 случаев гриппа. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 10,9 процента.

Из всех заболевших 69,1 процента составляют дети до 14 лет.

Заболеваемость выше республиканского показателя регистрируется по-прежнему в городах Бишкеке и Оше, в Иссык-Кульской и Таласской областях.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в городах Бишкеке, Оше и Токмаке.

С октября (с 40-й по 50-ю неделю) отобран 951 образец, из них положительных оказались 26, в том числе 15 случаев COVID-19 и 11 случаев гриппа.

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В целях профилактики осложнений и недопущения летальных исходов от гриппа и ОРВИ Минздрав закупил противогриппозную вакцину (более 67 тысяч доз) для групп риска. Это лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, беременные, лица старше 65 лет и медицинские работники.

По данным на 16 декабря, вакцинация выполнена на 99,9 процента.

«Ведется санитарно образовательная работа среди населения о профилактике ОРВИ и гриппа. Продолжается мониторинг и оценка заболеваемости. Закрытий школ и детсадов по республике не было, эпидситуация находится под контролем», — подчеркнули в ДГСЭН.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314442/
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