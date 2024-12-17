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Общество

Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев

Министр энергетики Таалайбек Ибраев попросил прощения у кыргызстанцев за неудобства, вызванные отключением электроэнергии. Об этом он сказал в эфире «Биринчи радио».

Чиновники добавил, что это необходимые меры в пик потребления электроэнергии: утром — с 7.00 до 9.00 и вечером — с 18.00 до 21.00. В это время традиционно возрастает потребление электричества.

«Если не разгружать сети, то мы просто сожжем, например, подстанцию «Ала-Арча» стоимостью 120 миллионов сомов. Тогда не только микрорайоны, весь город останется без света. В часты максимальной нагрузки мы ее перенаправляем на главную станцию или другую подстанцию, поэтому света не бывает часа по два. Это регулировочные мероприятия, это не ограничение, без них никак. Люди не желают бережно относиться к потреблению, не соблюдают лимит, не выключают лишний свет», — сказал Таалайбек Ибраев.

Он также посетовал на владельцев кафе и ресторанов, которые, по его мнению, могли бы выключать уличную иллюминацию, потому что «в ней же нет такой необходимости».

По мнению главы Минэнерго, если бы каждый кыргызстанец экономил электричество, не включая, к примеру, хотя бы одну лампочку, то можно сэкономить 1,5 миллиона киловатт из расчета, что речь идет о 1,5 миллиона абонентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314427/
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