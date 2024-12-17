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Общество

«Кыргызфильм» хочет снять кино про боксера Мунарбека Сейитбек уулу

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева хочет снять ленту о серебряном призере Олимпийских игр в Париже, бронзовом призере чемпионата мира по боксу 2023 года Мунарбеке Сейитбек уулу.

из архива
Фото из архива. Мунарбек Сейитбек уулу за минуту до выхода на ринг на Олимпиаде в Париже

Уточняется, что хронометраж кино составит 90 минут, это будет полнометражный художественный фильм, который станет первым совместным кинопроектом Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Киностудия объявила конкурс на синопсис к фильму.

Заявки принимаются с 16 декабря 2024 года по 30 января 2025 года. В заявке должна быть информация и о самом авторе синопсиса (автобиография, прежние работы и достижения в кино).

На Олимпийских играх в Париже Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса, кто получил медаль Игр.

Мунарбеку Сейитбек уулу 28 лет, он родом из Узгенского района Ошской области. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.

Синопсис — это краткое изложение сюжета книги или краткий пересказ сценария фильма. В нем автор раскрывает суть идеи, описывает ключевые повороты сюжета, обозначает центральных персонажей. Пишут синопсис от третьего лица.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314405/
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