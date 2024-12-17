«Кыргызфильм» хочет снять кино про боксера Мунарбека Сейитбек уулу

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева хочет снять ленту о серебряном призере Олимпийских игр в Париже, бронзовом призере чемпионата мира по боксу 2023 года Мунарбеке Сейитбек уулу.

Фото из архива. Мунарбек Сейитбек уулу за минуту до выхода на ринг на Олимпиаде в Париже

Уточняется, что хронометраж кино составит 90 минут, это будет полнометражный художественный фильм, который станет первым совместным кинопроектом Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Киностудия объявила конкурс на синопсис к фильму.

Заявки принимаются с 16 декабря 2024 года по 30 января 2025 года. В заявке должна быть информация и о самом авторе синопсиса (автобиография, прежние работы и достижения в кино).

На Олимпийских играх в Париже Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории до 57 килограммов, став первым в истории кыргызского бокса, кто получил медаль Игр.

Мунарбеку Сейитбек уулу 28 лет, он родом из Узгенского района Ошской области. Начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте. Окончил факультет физической культуры Ошского государственного университета.