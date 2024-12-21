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Общество

Возвращение «Игры в кальмара», драма и комедия. Что смотреть на следующей неделе

Пожалуй, самой главной премьерой следующей недели (23-29 декабря) станет долгожданный второй сезон наделавшей в свое время много шума южнокорейской «Игры в кальмара». Пока подробностей, о чем будет второй сезон, практически нет, что только добавляет к нему интерес. Неизвестно, связано ли это с данным сериалом, но последняя предновогодняя неделя не балует разнообразием премьер.

1
«Игра в кальмара», боевик, 2-й сезон (26 декабря)

Во втором сезоне главный герой Сон Ги-Хун возвращается на поле кошмарного соревнования, чтобы раз и навсегда положить конец этой игре. Он добровольно берет вторую визитку у вербовщика на станции метро и записывается в число участников. Плана у героя пока нет, но он уверен, что после прохождения игры не боится ничего. Детали второго сезона пока держат в секрете, но известно, что на сей раз Сон Ги-Хуну предстоит присоединиться к команде рабочих и надеть на поле синий комбинезон. Также на экраны может вернуться полицейский Джун Хо, судьба которого после падения с высоты остается неизвестной. 

2
«Красная поляна», комедия, 1-й сезон (28 декабря)

Обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку.

3
«Вистинг», детектив, 5-й сезон (26 декабря)

Главный герой норвежского детективного сериала — опытный следователь Уильям. Он любит разгадывать сложные профессиональные загадки, правда, в его родном городке Ларвик обычно не происходит ничего выдающегося. Но однажды в Сочельник в лесу рядом с городом обнаруживают труп неизвестного мужчины. На месте преступления полиция находит отпечатки давно разыскиваемого преступника — серийного убийцы из Америки. Это дело берет Уильям Вистинг, а ему на помощь приезжает американская коллега Мэгги Гриффин.

4
«Развод по-английски», драма, 4-й сезон (29 декабря)

Британский драматический сериал о жизни адвоката Ханны и ее семьи. Мать и сестры женщины занимаются общим юридическим бизнесом, но Ханна решает отделиться от них и переходит работать к супругу в конкурирующую компанию. В это время в Лондон возвращается ее отец Оскар, а муж Натан оказывается недоволен семейной жизнью. Общаясь с двумя самыми близкими мужчинами, Ханна понимает, что годы адвокатской практики не помогли ей спасти собственный брак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314331/
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