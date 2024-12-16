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Общество

Первую онлайн-школу «Тунгуч» в Кыргызстане запустят в сентябре 2025 года

Первую онлайн-школу «Тунгуч» в Кыргызстане запустят в сентябре 2025 года. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра образования и науки по цифровому развитию Лира Самыкбаева.

Она отметила, что проект постановления после согласования с министерствами направлен в кабинет министров.

«Платформа разработана. Единственное, сейчас проект по приему учащихся должен пройти. Со стороны Минфина предусмотрены средства. ЮНИСЕФ обеспечивает учителей техникой по республике. С сентября следующего года начнется набор», — сказала Лира Самыкбаева.

Онлайн-школу смогут посещать не только дети с инвалидностью, но и кыргызстанцы, находящиеся за пределами страны, или маленькие спортсмены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314299/
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