Первую онлайн-школу «Тунгуч» в Кыргызстане запустят в сентябре 2025 года. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила заместитель министра образования и науки по цифровому развитию Лира Самыкбаева.

Она отметила, что проект постановления после согласования с министерствами направлен в кабинет министров.

«Платформа разработана. Единственное, сейчас проект по приему учащихся должен пройти. Со стороны Минфина предусмотрены средства. ЮНИСЕФ обеспечивает учителей техникой по республике. С сентября следующего года начнется набор», — сказала Лира Самыкбаева.

Онлайн-школу смогут посещать не только дети с инвалидностью, но и кыргызстанцы, находящиеся за пределами страны, или маленькие спортсмены.