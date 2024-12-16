Чиновники протестировали систему наблюдения за халал-продукцией

Чиновники протестировали новую автоматизированную систему наблюдения за халал-продукцией. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Фото Министерства экономики и коммерции

Уточняется, что в мероприятии приняли участие представители государственного предприятия «Инфоком», уполномоченных органов и участники оборота продукции и услуг в сфере халяльной индустрии.

На встрече рассказали о текущей деятельности центра по развитию халал-индустрии, провели тестирование сертификационных органов, а также обсудили предложения и замечания участников.

Государственный портал в сфере халал-индустрии КР — это единая автоматизированная информационная система для учета и надзора за сертифицированной халяльной продукцией и услугами. После завершения тестов она будет интегрирована с платформой межведомственного электронного взаимодействия «Север», что позволит обеспечить цифровое взаимодействие между органами сертификации, надзора и участниками оборота продукции.