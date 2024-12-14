В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку

Сегодня, 14 декабря, на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев торжественно зажег главную новогоднюю елку страны.

Горожан и гостей столицы порадовали выступления местных звезд. Вечер прошел в атмосфере волшебства, наполнив площадь яркими огнями и праздничным настроением.

В этом году центральная площадь преобразована для удобства жителей: расширена прогулочная зона и добавлены новые места для отдыха, чтобы каждый мог насладиться праздничной атмосферой.

Для бишкекчан, пришедших полюбоваться на новогоднюю елку, подготовлена насыщенная программа: развлекательные мероприятия, танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы для детей, а еще на площади открыли ледовый каток и работали аниматоры. Не забыли и про фуд-зону с разнообразными блюдами и напитками.

Высота главной новогодней елки 32 метра, диаметр — 13 метров. На оформление площади выделено около 1,5 миллиона сомов.

Праздник в Бишкеке стал ярким началом новогоднего сезона, наполнив город атмосферой сказки и волшебства.