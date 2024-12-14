21:13
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Общество

В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку

Сегодня, 14 декабря, на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке мэр Айбек Джунушалиев торжественно зажег главную новогоднюю елку страны. 

Горожан и гостей столицы порадовали выступления местных звезд. Вечер прошел в атмосфере волшебства, наполнив площадь яркими огнями и праздничным настроением.

В этом году центральная площадь преобразована для удобства жителей: расширена прогулочная зона и добавлены новые места для отдыха, чтобы каждый мог насладиться праздничной атмосферой.

Для бишкекчан, пришедших полюбоваться на новогоднюю елку, подготовлена насыщенная программа: развлекательные мероприятия, танцевальные и музыкальные номера, мастер-классы для детей, а еще на площади открыли ледовый каток и работали аниматоры. Не забыли и про фуд-зону с разнообразными блюдами и напитками.

Высота главной новогодней елки 32 метра, диаметр — 13 метров. На оформление площади выделено около 1,5 миллиона сомов.

Праздник в Бишкеке стал ярким началом новогоднего сезона, наполнив город атмосферой сказки и волшебства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314227/
просмотров: 560
Версия для печати
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются морозы до&nbsp;&minus;35&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
&laquo;Живу в&nbsp;лесу, готова совершить суицид&raquo;. Женщина обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову «Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Штормовое предупреждение. С&nbsp;15&nbsp;декабря в&nbsp;Кыргызстане резко похолодает Штормовое предупреждение. С 15 декабря в Кыргызстане резко похолодает
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 декабря: дожди и снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 декабря: дожди и сне...
20:41
Тополя, срубленные в Бишкеке на проспекте Айтматова, отдадут малоимущим
20:22
В Бишкеке зажгли главную новогоднюю елку
20:01
Тесный муравейник. Работы Залкара Токтогулова сравнили с итальянским художником
19:33
Департамент кинематографии Кыргызстана хочет снять фильм по эпосу «Эр Төштүк»