В Москве открылась выставка картин художников Кыргызстана и рисунков детей, посвященная Международному дню гор и 96-летию со дня рождения великого кыргызского писателя и мыслителя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает МИД КР.

Уточняется, что в Музее кочевой цивилизации Университета мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского аксакалы и активисты кыргызской диаспоры, студенты, представители литературных клубов кыргызстанцев, а также жители Москвы собрались, чтобы познакомиться с кыргызской художественной школой.

Гостям напомнили о важности продвижения устойчивого развития горных регионов и принятии по инициативе республики резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Им рассказали о ключевых международных инициативах Кыргызстана, направленных на охрану природы, бережное использование горных ресурсов и борьбу с изменением климата.

Особое внимание уделили конкурсу детского рисунка. Организаторам от посольства были переданы книги Чингиза Айтматова для награждения победителей.