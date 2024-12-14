Тест на получение водительского удостоверения теперь доступен с сурдопереводом

Экзамен на получение водительского удостоверения теперь доступен с сурдопереводом. Об этом сообщает Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По данным ведомства, с декабря 2024 года теоретический экзамен на получение водительского удостоверения стал доступен с сурдопереводом для людей с нарушениями слуха. Цель нововведения — создание равных условий для всех кандидатов и улучшение доступности процесса получения водительских прав.

Теперь курсанты с нарушением слуха смогут сдавать теоретическую часть экзамена с использованием видео с профессиональным сурдопереводчиком, что позволит им лучше усваивать информацию и успешно проходить проверку знаний Правил дорожного движения.

Сурдоперевод будет предоставляться на всех этапах экзамена, включая инструкции и ответы на вопросы.

Это совместная реализация проекта «Унаа» с общественным объединением «Кыргызское общество слепых и глухих».

Введенная услуга поспособствует интеграции людей с нарушениями слуха в общественную жизнь и повысит их мобильность и независимость.