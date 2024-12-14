Для ГКНБ за три месяца построили шестое региональное отделение в селе Кулунду

В айыльном аймаке Кулунду Лейлекского района Баткенской области открыли шестое региональное отделение ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Строительство объекта началось в августе этого года, в ноябре полностью завершено.

«Открытие нового отделения проведено в рамках мероприятий по обеспечению безопасности государства. Президент Садыр Жапаров давал поручение в кратчайшие сроки построить и сдать в эксплуатацию этот объект. В здании созданы все необходимые условия. Призываю продолжить достойно выполнять свои обязанности перед государством и народом», — сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.