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Общество

Для ГКНБ за три месяца построили шестое региональное отделение в селе Кулунду

В айыльном аймаке Кулунду Лейлекского района Баткенской области открыли шестое региональное отделение ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Строительство объекта началось в августе этого года, в ноябре полностью завершено. 

«Открытие нового отделения проведено в рамках мероприятий по обеспечению безопасности государства. Президент Садыр Жапаров давал поручение в кратчайшие сроки построить и сдать в эксплуатацию этот объект. В здании созданы все необходимые условия. Призываю продолжить достойно выполнять свои обязанности перед государством и народом», — сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314194/
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