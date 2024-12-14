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Общество

Вместо снятия отпечатков пальцев будут использовать новые технические средства

Экспертно-криминалистической службе МВД в рамках Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) переданы технические средства для идентификации личности. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве.

Отмечается, что использование современных сканеров для идентификации личности позволит постепенно отказаться от устаревших методов снятия отпечатков пальцев и ладоней, а также сократить ежегодные расходы на закупку расходных материалов, что ускорит обработку данных и повысит эффективность работы правоохранительных органов.

БОМКА 10 — это программа содействия управлению границами в Центральной Азии и Афганистане, которая является инициативой Европейского союза.

Цель программы — повышение безопасности и стабильности в регионе, содействие устойчивому экономическому развитию через комплексное управление границами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314179/
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