Штормовое предупреждение. С 15 декабря в Кыргызстане резко похолодает

Гидрометеорологическая служба распространила штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по республике ожидается неустойчивая погода.

15-16 декабря на большей части страны временами снег, местами осадки интенсивные. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается туман.

На дорогах снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду, в акватории Иссык-Куля может доходить до 19-24 метров.

Уточняется, что 16-17 декабря ожидается понижение температуры воздуха:

в Чуйской, Таласской долинах ночью до −12...−17 градусов, днем до −4...−9 градусов;

в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −10...−15 градусов, днем до 0...−5 градусов;

в Иссык-Кульской котловине ночью до −11...−16 градусов, днем до −1...−6 градусов;

в зоне земледелия Нарынской области ночью до −20...−25 градусов, днем до −5...−10 градусов;

в предгорных районах ночью до −15...−20 градусов, днем до −5...−10 градусов;

в горных районах ночью до −13...−18 градусов, днем до −7...−12 градусов;

в высокогорных районах ночью до −30...−35 градусов, днем до −13...−18 градусов.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.