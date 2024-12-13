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Общество

Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей на рынках города

Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей на рынках города. Вице-мэр Рамиз Алиев объехал сегодня Орто-Сайский и Аламединский базары.

Муниципальная инспекция выдала реализаторам свыше 100 уведомлений о прекращении деятельности в неустановленных местах Аламединского рынка.

Проводятся регулярные разъяснительные работы. За несоблюдение требований налагаются штрафы в размере 3 тысяч сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

Рамиз Алиев встретился с реализаторами. Им предложена альтернатива — занять места в муниципальных службах, где вакантно 1 тысяча 400 мест, а зарплата варьируется от 20 до 50 тысяч сомов.

Реализаторам также предлагаются места внутри рынка, где можно торговать на законных основаниях.

Однако на оба предложения реализаторы ответили отказом.

Заместитель мэра еще раз проинформировал, что стихийной торговли в неустановленных местах быть не может.

Проверен также Орто-Сайский рынок. Уделено особое внимание санитарным нормам в точках быстрого питания. Большинство готовят еду и продают ее на открытом воздухе, что увеличивает антисанитарные риски.

Муниципальная инспекция выписала штрафы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314139/
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