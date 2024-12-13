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Общество

Бесплатные консультации по вопросам страхования пройдут сегодня в Бишкеке

Бесплатные консультации по вопросам страхования пройдут сегодня в Бишкеке. Об этом сообщили в Госфиннадзоре.

По данным ведомства, в 18.00 в торговом центре «Бишкек Парк» состоится ярмарка страховых услуг, где представители ведущих страховых компаний представят свои услуги и продукты, включая полисы ОСАГО и другие виды страхования, а также буклеты, рекламные материалы и специальные предложения.

Посетители ярмарки смогут получить бесплатные консультации по вопросам страхования, узнать об актуальных предложениях на рынке и найти выгодные страховые решения для себя и своих близких.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314134/
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