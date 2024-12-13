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Общество

Russian Traveler Awards: Кыргызстан в тройке победителей по итогам конкурса

Кыргызстан вошел в тройку победителей ежегодной туристической премии Russian Traveler Awards, заняв второе место в номинации «Туризм в СНГ».

Как сообщили в департаменте туризма, торжественное награждение победителей и призеров прошло в Москве.

Премия Russian Traveler Awards проводится изданием Russian Traveler, которое объявляет для читателей онлайн-голосование. В 2024 году в конкурсе приняли участие 64 региона России, страны СНГ и другие государства. Подано более 500 заявок на участие.

В голосовании приняли участие более 500 тысяч человек. Победителей определяли открытым онлайн-голосованием и голосами экспертного жюри.

В номинации «Туризм в СНГ» первое место получил Азербайджан, второе — Кыргызстан, третье — Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314133/
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