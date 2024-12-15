Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, новогодние представления и концерты

17-20 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживает техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

17 декабря Вечер музыки Петра Чайковского

Выступит симфонический оркестр мэрии Бишкека под управлением Урмата Тентимишова.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

17 декабря. Новогодний киноконцерт

В программе музыка из таких фильмов, как «Один дома», «Гарри Поттер», «Рождество на двоих», «Ирония судьбы», «Отпуск по обмену», «Холодное сердце» и многих других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 21.00.

18 декабря. Новогодний концерт Brass Ensemble

Прозвучат самые любимые новогодние мелодии в исполнении духовых и деревянных инструментов. В составе ансамбля лауреаты международных конкурсов и солисты ведущих оркестров города Бишкека. Художественный руководитель — Ринат Балхаш.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

19 декабря. Концерт

В этот вечер на сцене выступит выдающийся виолончелист, профессор Сурен Багратуни (США). Его виртуозная игра и глубокий талант подарят вам незабываемые эмоции, а звучание виолончели в сопровождении симфонического оркестра оставит в душе гармонию и вдохновение.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

18-20 декабря. Интерактивное новогоднее шоу «Один дома»

По сюжету весь год Кевин готовился к главному празднику — к Новому году. Масштабные декорации, полноразмерный дом высотой в шесть метров, спецэффекты, ловушки для грабителей и невероятно яркая атмосфера большого праздника без сомнений удивит вас и ваших близких.

НЦДЮ «Сейтек», 16.00.

18 декабря. Комедия «Незамужняя женщина» (Россия)

К живущей с мамой 40-летней незамужней Ирине сватается ее начальник Феликс, маменькин сынок. Сватается вяленько: третий год ходит в дом, но на предложение руки и сердца даже не намекает, уверяя, что главное для него — духовная связь. Ирина особых чувств к Феликсу не питает, но имитирует любовь, поскольку замуж выходить все равно надо. В ролях: Раиса Рязанова, Юрий Чернов, Дмитрий Журавлев, Марина Яковлева.

Кыргызский национальный драматический театр имени Абдумомунова, 19.00.

19 декабря. Кинопремьеры

«Белек» (комедийная мелодрама). После трагической автоаварии родители маленького годовалого Белека, Адилет и Малика, завещают опеку над своим сыном лучшим друзьям — Максату и Мире. Однако Максат и Мира не ладят друг с другом и вынуждены преодолевать взаимную неприязнь ради заботы о своем крестнике. Это путешествие становится для них не только испытанием на прочность, но и шансом на новую жизнь, где любовь и взаимопонимание побеждают все преграды.

«Первая ведьма. Новые души» (ужасы). Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.

«Муфаса: Король лев» (мультфильм). Осиротевший Муфаса знакомится с наследником королевских кровей по имени Така. Вместе они отправляются в судьбоносное опасное путешествие, которое проверит их дружбу на прочность.

20 декабря. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 декабря. Праздничное представление «Новогодний серпантин»

Вас ждет незабываемое путешествие в мир сказок, где маленькие зрители встретятся с любимыми героями самых популярных и удивительных историй! И, конечно, после спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Умуралиева, 12.00, 15.00.

20 декабря. Московское детское шоу «Йети»

Это история о том, как йети, словно дети, раскрывают свои таланты! Йети не говорят на человеческом языке, но ученые доказали, что именно дети от 3 до 10 лет лучше всех понимают их язык.

Кыргызский национальный театр «Манас», 17.00.

20 декабря. Мюзикл «Гринч и Эльза спасают Новый год»

Вас ждет увлекательная история о том, как Гринч и Эльза объединятся, чтобы спасти Новый год, со зрелищными танцевальными номерами и невероятными костюмами.

Bilimkana American School, 19.00.

20 декабря. Концерт «Ретро 90-х: легенды»

Это музыкальное путешествие в золотую эпоху 1990-х годов, когда на пике популярности были культовые исполнители и группы. В программе самые яркие хиты того времени, которые вновь звучат в живом исполнении.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

20 декабря. Концерт

Не пропустите это знаменательное событие, наполненное классической музыкой в исполнении Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова. Главный дирижер — Народный артист КР Рахатбек Осмоналиев, солистка — пианистка Клара Фрей-Чотоева.

Кыргызская национальная консерватория имени Молдобасанова, 18.00.