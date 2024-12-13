Артисты Кыргызского театра кукол примут участие в фестивале в Иране

Артисты Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева примут участие в международном фестивале, который пройдет 16-23 декабря в Тегеране (Иран). Об этом 24.kg сообщили в театре.

Кыргызстанцы представят спекталь «Эр Төштүк» режиссера-постановщика Нурлана Асанбекова.

Это сказка о взаимоотношении животного мира и человека, о дружбе и борьбе добра со злом. Создана по мотивам древнейшего кыргызского эпоса.

В театре отметили, что из-за участия части труппы в фестивале перенесена премьера спектакля «Странник Кранц».