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Общество

Артисты Кыргызского театра кукол примут участие в фестивале в Иране

Артисты Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева примут участие в международном фестивале, который пройдет 16-23 декабря в Тегеране (Иран). Об этом 24.kg сообщили в театре.

Кыргызстанцы представят спекталь «Эр Төштүк» режиссера-постановщика Нурлана Асанбекова.

Это сказка о взаимоотношении животного мира и человека, о дружбе и борьбе добра со злом. Создана по мотивам древнейшего кыргызского эпоса.

В театре отметили, что из-за участия части труппы в фестивале перенесена премьера спектакля «Странник Кранц».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314130/
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