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Общество

Живу в лесу, готова совершить суицид. Женщина обратилась к Садыру Жапарову

В Жогорку Кенеше проходят парламентские слушания по законопроекту, предусматривающему введение ответственности за выдачу кредитов по завышенным процентным ставкам. Инициатор законопроекта депутат Шарапаткан Мажитова.

На заседании приглашенные граждане рассказали, как они лишились жилья из-за полученных займов.

Назира Абылбекова сейчас с семьей живет в избушке в лесу. По ее словам, микрофинансовые организации отобрали у нее два дома.

«Мой дом стоимостью $100 тысяч забрали из-за $10 тысяч. Недавно провели очную ставку, и представители МФК «Салым Финанс» заявили, что они готовы мне дать $10 тысяч в качестве материальной помощи. Это как? У меня дом находится в «Колмо», участок 7 соток, площадь жилья 150 квадратных метров. Я за девять лет превратилась в бомжа», — сказала Назира Абылбекова.

Второй дом, по словам женщины, изъяло ОсОО МКК UCH credit («ЮСиЭйч кредит»). Назира Абылбекова отметила, что брала кредит на открытие автосалона и детского сада. Но указанные объекты были на обочине дороги, и Минтранс их снес. Это привело к банкротству.

Она призналась, что ее на данный момент сотрудники Бишкекглавархитектуры и ГКНБ выселяют и из избушки. В связи с этим женщина намерена покончить с собой, если никто не поможет решить ее проблему. Она также обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Другая пострадавшая Рисалат Жураева брала кредит в 690 тысяч сомов у «Оптима Банка». Из-за несвоевременного погашения займа у нее изъяли единственный дом и продали третьим лицам.

«Районный суд без нашего участия передал дом банку. Для апелляционной жалобы сказали нужно оплатить госпошлину. Если за 10 дней не оплатить, срок жалобы проходит. Из-за незначительной суммы мы лишились жилья. Прошу проверить это дело, разобраться и вернуть нам наше имущество», — сказала Рисалат Жураева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314111/
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