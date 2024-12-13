Афиша Бишкека на выходные: спектакли для детей, выставки и концерты

Театры

14-15 декабря. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

14-15 декабря. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском языке, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.

15 декабря. Спектакль-суд «Снова стать счастливым»

Спектакль показывает, что наркомания — это не абстрактная проблема. Она может разрушить любую семью, любую жизнь. Это история, которая заставляет задуматься о своей уязвимости. После просмотра спектакля вы не сможете остаться прежним.

ГДК «Диалог», 12.00.

Выставки, ярмарки

14-15 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 декабря — 4 января. Выставка «След мягкого карандаша»

Художник с философским складом ума Сабиджан Бабаджанов вкладывает в каждую свою работу не только мастерство, но и размышления о сути вещей. Его произведения всегда многоуровневые: на поверхности зрителя завораживают техника и изящество исполнения, но при внимательном изучении они открывают глубокие идеи о времени, мире и самом человеке.

«Галерея М», 10.00-21.00.

Концерты, фестивали, выступления

11-15 декабря. Первый международный конкурс артистов балета «Улуу элес»

В нем примут участие артисты балета, студенты профессиональных хореографических учебных заведений, хореографы-постановщики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

15 декабря. Гала-концерт с участием звезд кыргызского балета

Концерт приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося танцовщика и балетмейстера, народного артиста Киргизской ССР, профессора Урана Сарбагышева с участием звезд кыргызского балета и лауреатов международного конкурса «Улуу элес». В программе произведения классической и современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

14 декабря. Концерт SEVAK (Россия)

Исполнитель хитов «Жди меня там», «Когда мы с тобой», «На грани» и многих других подарит вам вечер качественной музыки. SEVAK стал известен благодаря участию в шоу «Главная сцена» и победе в украинском телешоу «Х-Фактор». В 2018 году он представлял Армению на Евровидении с песней Qami («Ветер»).

Suzie Wong, 19.00.

14 декабря. Концерт Sary (Казахстан)

Sary — молодая и амбициозная группа из Астаны, исполняющая авторские композиции в жанре Q-Rock. Они стали известны благодаря хиту Qupia, а их новые песни Moon Tamyz и Sheksiz Em быстро набирают популярность на музыкальных платформах.

The Lucky Leprechaun, 20.00.

14-15 декабря. Шоу «Новый мир кыргызского цирка»

На манеже вас ждут смелые акробаты, завораживающие трюки и завидная грация артистов. Каждый номер — это настоящий праздник. Под куполом цирка вас ждет настоящее приключение — от захватывающих дух выступлений до магической атмосферы.

Государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 14.00.

14 декабря. Концерт «Новогоднее конфетти»

В исполнении солистов Театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Сони Мамышевой и Юлии Сильновой прозвучат романсы, песни, арии из опер и оперетт. Концертмейстер — Юлия Бабич.

Музей Николая Рериха, 17.00.

Лекции, мастер-классы

14 декабря. Лекция об искусстве

Серия лекций куратора и искусствоведа Георгия Мамедова предлагает экскурс в историю центральноазиатского искусства ХХ и ХХI веков сквозь призму неожиданных пересечений между художественными контекстами, которые на первый взгляд никак между собой не связаны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

15 декабря. Мастер-класс по линогравюре

Вы сможете сделать гравюру на линолеуме и последующие оттиски в любом количестве уже самостоятельно в виде новогодних открыток, иллюстраций и закладок. Запись по телефону 0550628386.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

14-15 декабря. Спектакли «Атадан калган туяк» и «Кошки-Мышки»

В сказке «Кошки-Мышки» в доме тетушки Марины поселился озорной мышонок Мыцык. С той поры хозяйка лишилась покоя. Как быть? Как проучить мышонка? Конечно, надо завести кота!

Спектакль «Атадан калган туяк» («Солдатенок») по одноименному рассказу Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).





14 декабря. Симфоническая сказка «Петя и волк»

Симфоническую сказку Сергея Прокофьева прочитает чтец Марат Амир, а симфонический оркестр подарит детям незабываемые эмоции.

Национальный центр детства и юношества «Сейтек», 18.00.

15 декабря. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.