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Общество

Более 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Кыргызстане

Более 84 тысяч пациентов с сахарным диабетом зарегистрировано в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эндокринолог Айсулуу Стамкулова.

По ее данным, на учете состоят 84 тысячи 39 пациентов с сахарным диабетом, из которых 90 процентов имеют второй тип заболевания, 10 процентов — первого типа.

Специалист напомнила, что кыргызстанцы с повышенным уровнем сахара в крови могут обратиться в местные поликлиники для первичной диагностики. В случае необходимости они могут получить дальнейшее обследование и лечение в эндокринологическом центре.

Айсулу Стамкулова добавила, что сахарный диабет может передаваться по наследству. Дети, страдающие этим заболеванием первого типа, нуждаются в постоянной инсулинотерапии. Она предоставляется бесплатно в эндокринологическом центре.

Диагноз сахарного диабета ставится только после двух измерений уровня сахара в крови.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314097/
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