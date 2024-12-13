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Общество

Будут призы. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объявила мэрия Бишкека

Конкурс на лучшее новогоднее оформление объявила мэрия Бишкека. К участию приглашаются жители, организации и предприятия.

из архива
Фото из архива

В муниципалитете отметили, что он направлен на создание праздничной атмосферы, повышение эстетического облика города и поддержку творческой инициативы горожан.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

  • Лучшее новогоднее оформление территорий административных районов (парки, скверы, общественные пространства и другое);
  • Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающей территории зданий министерств и ведомств;
  • Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий крупных торговых комплексов, центров и рынков;
  • Лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий объектов торговли и услуг, офисов и других объектов;
  • Лучшее новогоднее оформление внутридворового пространства многоэтажных жилых домов.

По решению организаторов могут быть внесены изменения в номинации и установлены дополнительные призы.

В конкурсе могут принимать участие муниципальные администрации мэрии города Бишкека, министерства, ведомства, бюджетные учреждения, хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности, индивидуальные предприниматели и жители.

Участники должны подать заявку на участие в электронном виде по электронной почте: dgh@meria.kg с 15 декабря по 31 декабря 2024 года. К ней необходимо приложить фотографии или видео оформленных объектов. Фотографии должны быть четкими и качественными. Конкурсные работы должны соответствовать теме Нового года и быть выполнены с соблюдением техники безопасности.

Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией в январе 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314090/
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