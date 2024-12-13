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Общество

Родственника замглавы МВД обвинили в мошенничестве. Ответ чиновника

В парламенте гражданка Рыскуль Молдокматова заявила, что сестра замминистра МВД Эркебека Аширходжаева отобрала у нее дом.

По словам женщины, она 12 лет не может добиться справедливости.

«Брала 400 тысяч сомов у микрокредитной организации «Капитал плюс» под 36 процентов. Тогда заложила дом. Но так как у жилья не было техпаспорта, его приняли как участок. Потом сказали, что этого не хватит и забрали автомобиль Mercedes стоимостью $14 тысяч. Сын уехал на заработки в Россию и пропал. Брала кредит на его поиски. Заплатив 85 тысяч сомов в счет погашения кредита, я пропала на 4-5 месяцев, тогда машину забрали сотрудники микрокредитной организации по заниженной стоимости. Они сказали, что я погасила 340 тысяч сомов, осталось еще 60 тысяч сомов. Но через месяц дом продали за $19 тысяч. Потом я обратилась в Нацбанк с просьбой проверить микрокредитную организацию, но они игнорируют мои заявления», — сказала Рыскуль Молдокматова.

Женщина выяснила, что сотрудники фирмы и государственного нотариуса подделали документы и оформили объект как жилой дом. В этом деле она считает, что замешаны и работники Госрегистра. По факту возбуждено уголовное дело, Рыскуль Молдокматову признавали потерпевшей. На дом наложили арест. Но вскоре дело прекратили.

«В МВД, оказывается, есть заместитель министра по следствию Эркебек Аширходжаев. По заявлению сестры этого замминистра начальник ГОМ и следователи, угрожая тем, что посадят моего сына, занимаясь самоуправством, забрали мой дом. Я сейчас осталась на улице», — сказала Рыскуль Молдокматова.

Отвечая на заявления женщины, Эркебек Аширходжаев отметил, что у него нет сестры и он никакого отношения к этому делу не имеет.

«Не надо клеветать просто так. Пишите заявления в Генпрокуратуру и ГКНБ. Выясните сначала, она действительно мой родственник или нет. Это дело рассматривает Госкомитет нацбезопасности», — сказал Эркебек Аширходжаев.

На заседании обсуждался проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314087/
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