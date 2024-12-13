Родственника замглавы МВД обвинили в мошенничестве. Ответ чиновника

В парламенте гражданка Рыскуль Молдокматова заявила, что сестра замминистра МВД Эркебека Аширходжаева отобрала у нее дом.
По словам женщины, она 12 лет не может добиться справедливости.
«Брала 400 тысяч сомов у микрокредитной организации «Капитал плюс» под 36 процентов. Тогда заложила дом. Но так как у жилья не было техпаспорта, его приняли как участок. Потом сказали, что этого не хватит и забрали автомобиль Mercedes стоимостью $14 тысяч. Сын уехал на заработки в Россию и пропал. Брала кредит на его поиски. Заплатив 85 тысяч сомов в счет погашения кредита, я пропала на 4-5 месяцев, тогда машину забрали сотрудники микрокредитной организации по заниженной стоимости. Они сказали, что я погасила 340 тысяч сомов, осталось еще 60 тысяч сомов. Но через месяц дом продали за $19 тысяч. Потом я обратилась в Нацбанк с просьбой проверить микрокредитную организацию, но они игнорируют мои заявления», — сказала Рыскуль Молдокматова.
«В МВД, оказывается, есть заместитель министра по следствию Эркебек Аширходжаев. По заявлению сестры этого замминистра начальник ГОМ и следователи, угрожая тем, что посадят моего сына, занимаясь самоуправством, забрали мой дом. Я сейчас осталась на улице», — сказала Рыскуль Молдокматова.
Отвечая на заявления женщины, Эркебек Аширходжаев отметил, что у него нет сестры и он никакого отношения к этому делу не имеет.
«Не надо клеветать просто так. Пишите заявления в Генпрокуратуру и ГКНБ. Выясните сначала, она действительно мой родственник или нет. Это дело рассматривает Госкомитет нацбезопасности», — сказал Эркебек Аширходжаев.
На заседании обсуждался проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.