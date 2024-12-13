«Репортеры без границ» подвели итоги, отметив аресты журналистов в Кыргызстане

«Репортеры без границ» подвели итоги за 2024 год, отметив в своем отчете задержания и аресты журналистов в Кыргызстане

Организация отметила факты задержания журналистов, произошедшие в уходящем году. В RSF считают, что в КР произошли зачистки журналистов-расследователей, напомнив о деле 11 бывших и действующих сотрудников проектов Temirov Live и «Айт-айт десе». Судебное разбирательство против них правозащитники назвали несправедливым.

Напомним, в середине января арестовали 11 журналистов из команды расследователя Болота Темирова, предъявив им обвинение по по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В СИЗО водворили Махабат Тажибек кызы, Сапара Акунбекова, Азамата Ишенбекова, Сайпидина Султаналиева, Актилека Капарова, Тыныстана Асыпбекова, Максата Тажибек уулу, Жоодара Бузумова, Жумабека Турдалиева, Айке Бейшекееву и Акыла Орозбекова. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Избранная судом мера пресечения – содержание под стражей. Позже большинство подсудимых были отпущены под домашний арест и подписку о невыезде.

В октябре Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор. Махабат Тажибек кызы – супруга Болота Темирова и Азамат Ишенбеков получили по 6 и 5 лет тюрьмы. Актилек Капаров и Айке Бейшекеева – три года пробации. Остальные оправданы.