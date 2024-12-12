Запрет на вхождение Румынии и Болгарии в шенгенскую зону снят: проверки отменены

Правительство Австрии сняло вето на вхождение Румынии и Болгарии в шенгенскую зону. Об этом заявил министр внутренних дел страны Герхард Карнер, сообщает телеканал Puls24.

Министры внутренних дел Европейского союза сегодня приняли решение отменить внутренние пограничные проверки с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, сообщила председательствующая в ЕС Венгрия.

Напомним, Австрия наложила вето на расширение шенгенской зоны в 2022-м, тем самым блокировав присоединение Румынии и Болгарии к соглашению. Решение объяснялось опасениями по поводу нелегальной миграции из этих стран.

Шенгенское соглашение предполагает отмену контроля на границах государств, подписавшихся под документом. Благодаря ему жители шенгенской зоны могут беспрепятственно перемещаться по государствам без пограничных проверок и таможенного контроля. Такое же право получают иностранцы, оформившие шенгенскую визу.

В 1985 году подписано Шенгенское соглашение об упрощении паспортно-визового контроля на границах ряда стран Евросоюза. Соглашением определена так называемая шенгенская зона, в которую входят 29 государств.