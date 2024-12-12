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Общество

При повторных нарушениях со стороны застройщиков Госстрой будет лишать лицензии

Усилить контроль за соблюдением строительных норм намерен Госстрой. Об этом сообщили в департаменте архитектурно-строительного контроля при ведомстве.

Отмечается, что в случае повторного нарушения со стороны застройщиков будут рассматриваться вопросы отзыва лицензий на строительство и сертификатов сотрудников.

В Госстрое рассказали, что в Бишкеке уже проводятся проверки на соответствие строящихся объектов проектной документации, соблюдение техники безопасности и выполнение требований СНиП, а также разъяснительная работа на местах, вносятся предписание на устранение выявленных нарушений, а в случаях выявления грубейших нарушений выносятся постановления о наложении штрафа.

Эта работа будет вестись на постоянной основе, в связи с чем от стройкомпаний требуют строго соблюдать законодательство, СНиП и правила при строительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313970/
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