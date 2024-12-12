В Бишкеке начинают строительство нового здания роддома № 1

В Бишкеке сегодня, 12 декабря, заложат капсулу под строительство нового здания родильного дома № 1 на 200 коек. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.
Новое 5-этажное здание стоимостью 413 миллионов сомов будет полностью профинансировано из президентского фонда.
Родильный дом № 1, построенный в 1936 году, является одним из первых в стране. Ежегодно здесь принимают около 4 тысяч родов.
Медучреждение обслуживает женское население Свердловского района Бишкека, численность женщин репродуктивного возраста составляет более 83 тысяч. С учетом увеличения числа родов и расширения города возникла необходимость строительства нового современного здания.
Оно будет оборудовано операционными залами, реанимацией для женщин и новорожденных, зонами ожидания для посетителей, а также симуляционным залом для обучения медицинского персонала.
В медучреждении уточнили, что после окончания строительства нового здания Министерством здравоохранения будет утверждено новое штатное расписание. Большая часть кадров поступает через центр занятости населения. В настоящее время есть 4 вакантных места для врачей.
Строительство запланировано сроком на один год.