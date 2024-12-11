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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на шестом месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 165 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • Дом ООН — 320;
  • швейная фабрика Exprofil — 304;
  • улица Салиевой — 258;
  • жилмассив «Ак-Ордо 3» — 258;
  • Ленинский район — 256.


Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313888/
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