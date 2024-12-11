Какие улицы отремонтируют и сколько дорог построят в Бишкеке, рассказал мэр

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал журналистам, сколько улиц отремонтируют и сколько новых дорог построят в 2025 году.
По его словам, на следующий год запланирована реабилитация семи магистральных улиц, также будет начато строительство трех новых дорог.
«В 2025-м планируется реабилитация семи улиц общей протяженностью 15,3 километра», — уточнил глава города.
Что обновят в столице:
- улица Шабдана Баатыра (проспект Чуй) от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова (1,7 километра);
- улица Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Жукеева-Пудовкина (3,2 километра);
- проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Лермонтова (1,8 километра);
- бульвар Молодой Гвардии от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева (1,9 километра);
- улица Льва Толстого от улицы Ибраимова до бульвара Молодой Гвардии (3,2 километра);
- улица Московская от бульвара Молодой Гвардии до улицы Фучика (1 километр);
- улица Медерова от улицы Панфилова до улицы 7 Апреля (2,5 километра).
Реконструкция и строительство трех новых дорог общей протяженностью 10,5 километра пройдут на участках:
- улица Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова (4 километра);
- улица Ауэзова от улицы Сухэ-Батора до улицы Анкара со строительством моста через Южный БЧК (3 километра);
- улица Ахунбаева от улицы Достоевского до улицы Ауэзова со строительством моста через быстроток (3,5 километра).
Айбек Джунушалиев добавил, что планируется построить новые мосты — проводятся переговоры со строительными компаниями Турции и Китая. Мосты на проспекте Жибек Жолу через реку Аламедин, улице Шукурова через БЧК, улице Ауэзова через каналы ТЭЦ также хотят отремонтировать.