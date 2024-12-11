Делегаты Народного курултая ознакомились с работой завода по переработке шин

Делегаты III Народного курултая ознакомились с работой завода по переработке автомобильных шин, расположенного в Токмаке. Об этом сообщает пресс-служба «Кумтор Голд Компани».

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Директор предприятия Александр Сметанин отметил, что завод по переработке автомобильных шин — один из амбициозных проектов, реализуемый при непосредственной поддержке руководства страны. Он введен в эксплуатацию в августе 2023 года в тестовом режиме.

«Скоро предприятие перейдет на две смены, в перспективе планируем запустить третью смену, и завод будет работать круглосуточно. Из автомобильных шин, не поддающихся восстановлению, на предприятии получают резиновую крошку разных фракций и высоколегированную сталь. Продукцию можно использовать в текстильном производстве и металлообработке. Будущее этого уникального завода по переработке шин, которому нет равных не только в нашей республике, но и во всей Центральной Азии, весьма многообещающее», — подчеркнул Александр Сметанин.

В свою очередь делегат от Чуйской области, житель села Арашан Колбай Алымкулов отметил важность переработки и утилизации использованных автомобильных покрышек.

«Пришедшие в негодность автошины просто складировались или лежали по обочинам наших дорог, нанося тем самым большой урон экологии. Порадовало то, что на заводе не только перерабатывают, но и восстанавливают использованные ранее автомобильные покрышки. При этом восстановленные автопокрышки ничем не уступают по качеству новым шинам, экономя от 40 до 60 процентов от их стоимости. Вот это действительно экономический вклад в развитие страны», — констатировал он.