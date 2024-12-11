Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов

Кыргызгидромет вновь распространил штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по республике ожидаются морозы до –35 градусов.
Уточняется, что 11 декабря ожидается понижение температуры воздуха:
- в Чуйской, Таласской долинах ночью до −10...–15 градусов, днем до −4...–9 градусов,
- в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −6...–11 градусов, днем до −1...–6 градусов,
- в Иссык-Кульской котловине ночью до −12...–17 градусов, днем до −2...–7 градусов,
- в зоне земледелия Нарынской области ночью до −18...–23 градусов, днем до −6...–11 градусов,
- в предгорных районах республики ночью до −13...–18 градусов, днем до −5...–10 градусов,
- в горных районах ночью до −22...–27 градусов, днем до −13...–18 градусов, в Суусамырской долине и в высокогорных районах ночью до −30...–35 градусов, днем до −14...–19 градусов мороза.
Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.