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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются морозы до −35 градусов

Кыргызгидромет вновь распространил штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, по республике ожидаются морозы до –35 градусов.

Уточняется, что 11 декабря ожидается понижение температуры воздуха:

  • в Чуйской, Таласской долинах ночью до −10...–15 градусов, днем до −4...–9 градусов,
  • в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −6...–11 градусов, днем до −1...–6 градусов,
  • в Иссык-Кульской котловине ночью до −12...–17 градусов, днем до −2...–7 градусов,
  • в зоне земледелия Нарынской области ночью до −18...–23 градусов, днем до −6...–11 градусов,
  • в предгорных районах республики ночью до −13...–18 градусов, днем до −5...–10 градусов,
  • в горных районах ночью до −22...–27 градусов, днем до −13...–18 градусов, в Суусамырской долине и в высокогорных районах ночью до −30...–35 градусов, днем до −14...–19 градусов мороза.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313806/
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