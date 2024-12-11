Около 40 человек пострадали при пожаре в жилмассиве «Балбан-Таймаш»

Накануне, 10 декабря примерно в 13.00 произошел пожар в жилом массиве «Балбан-Таймаш» по адресу улица № 1, дом № 27. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Мэр Айбек Джунушалиев встретился с горожанами, у которых при пожаре пострадало жилье.

Глава Бишкека поручил городским службам и Первомайской администрации организовать необходимую помощь.

По предварительным данным, пострадали 16 семей, около 40 человек. Жертв нет.

Людей временно разместили в здании интерната № 1 имени А.Каниметова.

Мэрия организовала горячее питание и первую медицинскую помощь.

Органы местного самоуправления и социальные службы организуют дальнейшую помощь пострадавшим, в том числе в восстановлении документов.