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Общество

Около 40 человек пострадали при пожаре в жилмассиве «Балбан-Таймаш»

Накануне, 10 декабря примерно в 13.00 произошел пожар в жилом массиве «Балбан-Таймаш» по адресу улица № 1, дом № 27. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Мэр Айбек Джунушалиев встретился с горожанами, у которых при пожаре пострадало жилье.

Глава Бишкека поручил городским службам и Первомайской администрации организовать необходимую помощь.

По предварительным данным, пострадали 16 семей, около 40 человек. Жертв нет.

Людей временно разместили в здании интерната № 1 имени А.Каниметова.

Мэрия организовала горячее питание и первую медицинскую помощь.

Органы местного самоуправления и социальные службы организуют дальнейшую помощь пострадавшим, в том числе в восстановлении документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313765/
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