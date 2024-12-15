Коровы в кафе, обезьяны на террасе. Бишкекчанка София-Айдана о жизни в Индии

«Я могу выйти за хлебом и случайно улететь куда-нибудь», — смеясь, говорит кыргызстанка София-Айдана Саипжан. Два года назад она спонтанно улетела в Индию, где встретила будущего мужа. Недавно супруги вновь оказались в Гоа. Чем может удивить Индия, девушка рассказала 24.kg.

Фото из архива собеседницы. София-Айдана Саипжан

— Много было разных инициатив. К примеру, мы с командой единомышленников собирали деньги на закупку угля для малообеспеченных семей, развозили мешками. Организовали полку добра, где люди оставляли продукты для нуждающихся. Детям раздавали канцелярские товары или сладкие подарки.

В период пандемии коронавируса ездили к заболевшим с кислородными концентраторами, во время конфликта на кыргызско-таджикской границе собирали с другими активистами продукты во Дворце спорта, помогали с поиском жилья для эвакуированных.

Много еще разных событий было, которые привели к выгоранию. А еще наступила очередная зима, и Бишкек накрыл смог. Тогда я поняла, что пора спасать саму себя.

— Случайно увидела билет по акции — за 9 тысяч сомов в Гоа. Не задумываясь, купила и решила все дела за полтора дня. Освободила съемную квартиру, оставила вещи у подруги, сделала запланированную операцию на зубы, купила на Ошском рынке рюкзак, в который поместила весь свой мир, и улетела.

У меня предварительно был куплен билет в Дубай, а оттуда в Иорданию. Планировала отдохнуть в Гоа пару недель и отправиться в ОАЭ. Но до Иордании так и не долетела, поскольку познакомилась в Индии с парнем — тоже кыргызом, который долго жил в Санкт-Петербурге. У нас начались отношения, мы путешествовали по Индии, посетили около десяти городов, в том числе мировую столицу йоги — Ришикеш.

— Честно говоря, мы оба на тот момент не работали. Иногда спали в палатке, чтобы сэкономить деньги. Была ситуация, когда пришлось продать фен для волос, чтобы купить продукты. Накопления закончились, и в ход пошли все возможные инструменты заработка.

Мы сдавали палатку в аренду, я подрабатывала посредником по съему жилья, помогала людям находить арендаторов и за это брала комиссию. Начала продавать онлайн кожаные сумки из Индии. Муж участвовал в шутингах — съемках рекламных роликов, которые обычно проходят в Мумбаи или Хайдарабаде. Вертелись, как могли, хотя, конечно, для официальной работы нужно открывать бизнес-визу.

Когда срок моей визы подошел к концу, решили поискать куда-нибудь доступные билеты. Недорогой перелет был в Азербайджан, куда мы и отправились. Какое-то время пожили там, а после хотели поехать в Грузию, но нас не пропустили на границе. Мы были настолько свободными в плане выбора, что оказались после этого в Дагестане.

Автостопом посетили Дагестан, Чечню, Кабардино-Балкарию, Владикавказ — ни рубля не потратили. Многие отзывались, помогали и даже кормили нас. Интересный опыт получился. Добрались до Нальчика, а оттуда купили билеты до Москвы за 1 тысячу рублей на автобусе. Там прожили около года.

В 2023-м решили пожениться, осенью сыграли свадьбу, нужно было вставать на ноги. Поэтому пошли на риск, взяли деньги в долг и открыли свое дело — отшивали вещи в цехах на заказ и продавали на Wildberries. Базироваться в одном месте и открывать собственный цех в Москве мы изначально не планировали. Наша задача была максимально поставить бизнес на рельсы, чтобы быть свободными в передвижении.

В октябре 2024 года мы избавились от лишних вещей, взяли по рюкзаку и снова уехали в Индию.

— Мне кажется, я не зря выбрала это место на подсознательном уровне. После Индии твое мировоззрение полностью меняется. Хотя я всегда придерживалась мысли, что через служение людям придет благо.

Первый раз я просто путешествовала, пыталась найти себя, смотрела, как живут люди. Тут пропадает привязанность к материальным вещам. Есть еда, ночлег, и люди счастливы. Индийцы очень простые, добродушные.

Для многих в Индии очень грязно. Да, я не отрицаю мусор. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я приехала в эту страну и, значит, должна принять такой образ жизни. Это меня уже не смущает, не акцентирую внимание на мусоре и открываю другие стороны в плане духовного роста.

В ближайшее время планирую отправиться одна в другой штат пожить в ашраме (место, куда едут за духовным развитием, знаниями и практиками). Жизнь в храме по расписанию: встаешь рано утром, медитируешь, кушаешь с другими, наводишь порядок. Я хожу в школу йоги, но хочу полностью погрузиться в эту атмосферу, чтобы меня ничего не отвлекало.

— Он более приземленный, нежели я. Сейчас мы в Гоа. Он очень сильно отличается от Мумбаи и других штатов. Пляж, пальмы, серфинг. Муж отдыхает и управляет бизнесом, координирует работу онлайн.

Мы поживем тут до середины января, потом виза заканчивается, можно сделать визаран и еще остаться на три месяца или уехать куда-нибудь. В этом плане мы с мужем пока не определились.

— Языковой барьер не мешает?

— В Индии большинство говорит на английском, в Гоа — практически все. Но это индийский английский, он от классического английского отличается. Хотя я не владею им на достаточном уровне, языкового барьера у меня никогда не было. Не стесняюсь, начинаю вербально общаться с людьми, могу найти общий язык почти с каждым.

— В первое время было непривычно, что по улицам спокойно могут ходить коровы — священные животные, их нельзя трогать, обижать. Коровы могут остановиться и лечь посреди дороги, люди будут объезжать их либо ждать, пока животные соизволят встать и уйти. Бывает, сидишь в кафе, и туда заходит корова.

Как такового сервиса тут нет. Допустим, обедаешь в кафе, и если нет мест, то другой человек может подсесть рядом, даже не спросив. Это в порядке вещей.

Большинство людей по улицам ходит босиком. Связь с природой, но я к такому пока не готова. При входе в заведения, магазины принято снимать обувь, этот момент я соблюдаю.

Что неприятно удивило, так это поведение обезьян. Однажды они отобрали мой пакет с фруктами. Я очень сильно тогда испугалась, и некий страх до сих пор присутствует. Эти животные могут спокойно бегать на твоей террасе, поэтому важно не оставлять без присмотра ничего ценного. Иначе они могут и телефон утащить, и паспорта.

Нужно опасаться еще кокосов — по статистике, от удара кокосов умирает больше людей, чем от укуса змей, нападения обезьян и тому подобного.

Здесь почти все передвигаются на байках — намного мобильнее, чем на авто. Я тоже пыталась освоить байк, но чуть не врезалась в корову и оставила эту затею.

— Я посещала город мертвых Варанаси, где много людей пожилого возраста, индийцы в старости уезжают туда, чтобы встретить смерть. Рядом с рекой Ганг сжигают трупы, в воде делают омовение, буквально в пяти метрах люди купаются и стирают вещи, а чуть дальше ловят рыбу. Сжигают трупы днем и ночью, в воздухе запах гари. Обедаешь и понимаешь, что где-то сжигают очередного умершего. Больше недели я там не выдержала.

Помню один забавный случай. Я прогуливалась по городу, а навстречу шли радостные индийцы. Я подумала, что у них какой-то праздник, и начала танцевать вместе с ними, ведь я за любой кипиш, кроме голодовки. Но через несколько минут я увидела, что они несут труп.

Представляете, что я почувствовала?! Мне стало так плохо. В Индии, когда умирает человек, родные и близкие радуются, веря в перерождение. Здесь не плачут, как у нас, а играют на музыкальных инструментах. С тех пор, когда я слышу музыку и вижу, как люди танцуют, сначала смотрю по сторонам — это какое-то мероприятие или похороны. Если праздник, могу присоединиться.

В Индии, кстати, официально есть третий пол (хиджра), кроме мужчин и женщин.

Здесь я узнала, что часть индийцев поклоняется крысе. Есть храм, где живет много гигантских крыс. Их было так много, что я просто не смогла зайти в храм от страха.

Хочу подчеркнуть, что путешествовать одной девушке в Индии опасно. Думала ли я об этом, когда прилетела сюда впервые? Нет, конечно. Я даже не задумывалась об этом. Мне просто крупно повезло. Конечно, полиция реагирует на заявления, но тут больше миллиарда людей и за всеми не уследишь. Поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности.

— Мяса (смеется). В Индии очень много вегетарианцев. Во многих штатах Индии тяжело достать курицу и еще тяжелее говядину, из-за употребления которой могут быть даже проблемы с законом.

Говядина есть там, где живут католики или мусульмане. Мы нашли такую кухню в Мумбаи, когда посещали трущобы. Остановились в мусульманском районе, очень обрадовались и с удовольствием заказывали шашлык.

— В Кыргызстан возвращаться пока не планируете?

— Это мой родной дом, и я скучаю. Но пока хочу пожить в других странах и получить новый жизненный опыт, погрузиться в себя, узнать лучше свои внутренние возможности. К счастью, в нашей республике сейчас все спокойно, нет событий, которые бы заставили меня вернуться.