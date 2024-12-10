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Общество

В Бишкеке оштрафовали водителя. Выбросил мусор в канализацию

Муниципальная инспекция оперативно отреагировала на сигнал о нарушении правил благоустройства, зафиксированный на видео. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Нарушение совершил водитель и пассажиры автомобиля Sprinter с госномером 01KG273AEE.

На кадрах видно, как они открыли люк и выбросили пакет с мусором прямо в канализацию.

Для установления личности владельца транспортного средства инспекция направила запрос в управление Патрульной службы милиции. Нарушителем оказался гражданин Н.О.

На него наложили штраф в размере 11 тысяч сомов. Муниципальная инспекция напоминает о важности соблюдения правил благоустройства города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313734/
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