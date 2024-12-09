Все для пациентов. В Центре онкологии установлен магнитно-резонансный томограф

В Национальном центре онкологии и гематологии Кыргызстана расширяют диагностические возможности с открытием нового кабинета МРТ.

Центр объявляет о запуске современного кабинета магнитно-резонансной томографии, предназначенного для диагностики и контроля заболеваний онкологического и гематологического профиля.

Фото Национального центра онкологии и гематологии. Новый магнитно-резонансный томограф позволит улучшить качество диагностики

«Впервые за много лет работы центра установлен магнитно-резонансный томограф экспертного класса United Imaging uMR 588 с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла с наличием различных специализированных катушек. Отличительная особенность устройства — платформа uCS, которая обеспечивает эффективное использование технологии сжатия данных для рутинных исследований. С помощью объединенного сжатого сканирования оптимизируются сбор информации и реконструкция изображения, увеличивается скорость исследования, повышается качество. МРТ-аппарат четко визуализирует все тонкие и динамические изменения, определяет нарушения в режиме реального времени. Обеспечивается интеллектуальное обследование без необходимости вручную перемещать стол пациента и заменять катушки, что значительно упрощает рабочий процесс и улучшает его в целом», — рассказали в стационаре.

Отмечается, что таким образом расширяется спектр предоставляемых услуг. Он позволит пациентам получать более точные и надежные результаты обследований, необходимые для своевременного выявления и эффективного лечения различных заболеваний.

Методика выявляет практически любые изменения, особенно опухолевые метастазы. Исследование способно обнаружить патологию даже на ранних стадиях, когда еще не проявились анатомические или функциональные нарушения.

По словам директора центра Нурбека Букуева, работа кабинета МРТ станет значимым шагом в улучшении качества диагностики и лечения.

«Мы постоянно стремимся к совершенствованию наших медицинских услуг и инфраструктуры, чтобы обеспечить пациентам доступ к самым передовым методам диагностики и лечения», — добавил он.