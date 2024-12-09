Уполномоченные органы государств ЕАЭС смогут по собственной инициативе (без участия производителей) регистрировать препараты, уже вышедшие на рынок других государств — членов союза. Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовила коллегия, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что на территории входящих в ЕАЭС стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) проживают более 180 миллионов человек — такая емкость рынка делает его весьма привлекательным для производителей лекарственных препаратов.

С 2017 года государства «пятерки» движутся к созданию в ЕАЭС общего фармацевтического рынка — корректируя свое законодательство в целях создания условий для беспрепятственного обращения лекарств на территории союза. В частности, предполагалось, что уже к 2025-му будут унифицированы правила производства и реализации фармацевтических препаратов и медицинских изделий. Однако этот процесс многократно останавливался из-за сложностей согласования единых требований.

Одобренный проект решения Совета ЕЭК пока решает другую проблему — он предусматривает, что уполномоченные органы стран ЕАЭС смогут по собственной инициативе регистрировать препараты, уже вышедшие на рынок других членов союза. Предполагается, что регистрация будет проводиться без оплаты положенных при этой процедуре пошлин и на основании данных экспертизы, уже проведенной в референтном государстве.

«Новая процедура может применяться по решению уполномоченного органа при отсутствии регистрации аналогов лекарства на рынке страны», — пояснили в ЕЭК.

Отметим, что прежде всего такие изменения могут сделать более доступными лекарства, которые производителям невыгодно выводить на новые рынки из-за их низкой цены или малой аудитории потребителей.