10:49
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Общество

Лекарства в ЕАЭС будут доступнее — решение Евразийской экономической комиссии

Уполномоченные органы государств ЕАЭС смогут по собственной инициативе (без участия производителей) регистрировать препараты, уже вышедшие на рынок других государств — членов союза. Такое решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подготовила коллегия, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что на территории входящих в ЕАЭС стран (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) проживают более 180 миллионов человек — такая емкость рынка делает его весьма привлекательным для производителей лекарственных препаратов.

С 2017 года государства «пятерки» движутся к созданию в ЕАЭС общего фармацевтического рынка — корректируя свое законодательство в целях создания условий для беспрепятственного обращения лекарств на территории союза. В частности, предполагалось, что уже к 2025-му будут унифицированы правила производства и реализации фармацевтических препаратов и медицинских изделий. Однако этот процесс многократно останавливался из-за сложностей согласования единых требований.

Одобренный проект решения Совета ЕЭК пока решает другую проблему — он предусматривает, что уполномоченные органы стран ЕАЭС смогут по собственной инициативе регистрировать препараты, уже вышедшие на рынок других членов союза. Предполагается, что регистрация будет проводиться без оплаты положенных при этой процедуре пошлин и на основании данных экспертизы, уже проведенной в референтном государстве.

«Новая процедура может применяться по решению уполномоченного органа при отсутствии регистрации аналогов лекарства на рынке страны», — пояснили в ЕЭК.

Отметим, что прежде всего такие изменения могут сделать более доступными лекарства, которые производителям невыгодно выводить на новые рынки из-за их низкой цены или малой аудитории потребителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313511/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Кредиты для бизнеса в КР остаются одними из самых дорогих в ЕАЭС
В рейтинге «Глобальный инновационный индекс» Кыргызстан поднялся на семь позиций
Выше среднемировых ожидается темп роста экономики в странах Евразийского союза
Жапаров высказался об ужесточении миграционной политики, что ответили в ЕЭК
ЕАЭС поддержал предложение Кыргызстана — регистрацию лекарств упростили
Пилот по применению электронных транспортных накладных e-CMR запустят в ЕАЭС
В ЕАЭС продолжается рост грузо- и пассажироперевозок. Кыргызстан в лидерах
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
Вопросы защиты интеллектуальной собственности ЕАЭС обсудят в Астане
Карты совместных туристических маршрутов рекомендуют использовать в странах ЕАЭС
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Бишкеке температура воздуха опустится до&nbsp;&minus;15 Штормовое предупреждение. В Бишкеке температура воздуха опустится до −15
Пробки уменьшатся? В&nbsp;Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы Пробки уменьшатся? В Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и&nbsp;в&nbsp;личной жизни Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
9 декабря, понедельник
10:42
Лекарства в ЕАЭС будут доступнее — решение Евразийской экономической комиссии Лекарства в ЕАЭС будут доступнее — решение Евразийской...
10:22
Ученые из Таласа и Сибири нашли способ очистки Арктики от нефтяных разливов
10:01
Все для пациентов. В Центре онкологии установлен магнитно-резонансный томограф
09:45
О кыргызстанце, работающем рентгенологом в Марий Эл, рассказал Минздрав России
09:33
Сом подешевел относительно почти всех основных валют, кроме доллара