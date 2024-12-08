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Общество

Украинские и российские потери в войне: озвучены новые данные

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 43 тысячи украинских военных. Также 370 тысяч солдат получили ранения, причем половина из них смогла вернуться в строй после оказания медицинской помощи. Об этом написала DW. 

По словам Владимира Зеленского, потери российской армии составили 198 тысяч погибших и более 550 тысяч раненых.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, ссылаясь на собственные данные, сообщил о 400 тысячах украинских и 600 тысячах российских потерь с начала конфликта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313507/
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