Украинские и российские потери в войне: озвучены новые данные

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 43 тысячи украинских военных. Также 370 тысяч солдат получили ранения, причем половина из них смогла вернуться в строй после оказания медицинской помощи. Об этом написала DW.

По словам Владимира Зеленского, потери российской армии составили 198 тысяч погибших и более 550 тысяч раненых.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп, ссылаясь на собственные данные, сообщил о 400 тысячах украинских и 600 тысячах российских потерь с начала конфликта.