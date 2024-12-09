Ученые из Таласа и Сибири нашли способ очистки Арктики от нефтяных разливов

Специалисты Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Таласского государственного университета Кыргызстана в составе международного научного коллектива создали сорбент, который может поглощать нефть и нефтепродукты с поверхности водоемов, например, в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Специалисты убеждены, что «губка» позволит более эффективно избавляться от большого количества вредных для экологии веществ, к тому же с меньшими затратами. Также отмечается, что сорбент, созданный учеными, может выступать в качестве полезного субстрата для бактерий и растений, так как содержит такие природные вещества, которых мало в арктической почве.

Из экспериментов следует, что новый состав поглощает 90-98 процентов нефти и нефтепродуктов с поверхности воды при температуре до +40 градусов. Также новый состав разлагается, не нанося при этом дополнительного ущерба экологии.