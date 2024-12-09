О кыргызстанце, работающем рентгенологом в Марий Эл, рассказал Минздрав России

Молодой врач-рентгенолог Аброржон Орозматов, работающий в Центральной районной больнице Марий Эл, стал героем публикации на федеральном уровне. Его историю рассказали на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

Фото СМИ. О кыргызстанце, работающем в Марий Эл, рассказал Минздрав России

Уточняется, что Аброржон Орозматов пришел на работу в Советскую центральную районную больницу Республики Марий Эл в декабре 2021 года.

Рентгенолог рассказал, что родом из Кыргызстана, его мама по образованию медсестра, и они с отцом хотели, чтобы дети пошли в медицину.

«После окончания вуза поступил в ординатуру Марийского госуниверситета. На старших курсах вуза мечтал стать кардиологом, но судьба так сложилась, что учился на рентгенолога. Сейчас очень рад, свою специальность ни на что другое не променяю. Это точно моя профессия», — добавил Аброржон Орозматов.

После учебы молодой специалист поработал в Кировской области, где был в районной больнице единственным рентгенологом. Он признался, что поначалу было трудно.

«Сложно было, посоветоваться не с кем, вопросы задать некому. Домой приду и все время волнуюсь, думаю о работе — правильно ли диагноз поставил. Тогда как раз был разгар пандемии коронавирусной инфекции, нагрузка большая. Потом возникла необходимость вернуться в Марий Эл. Выбрал местом работы Советскую центральную районную больницу. Из новой современной лучевой техники в больнице тогда был только рентгенаппарат. Я уже знал, как на нем работать, — во время учебы на практике в Республиканском онкодиспансере познакомился с современной рентгеновской техникой. А самое главное — рядом был мой наставник — опытный рентгенолог Виктор Мезин. За время работы он меня многому научил, все объясняет доступным языком. Хочу с ним подольше поработать, потому что его знания помогают мне изучить тонкости профессии», — поделился Аброржон Орозматов.