Руководители национальных музеев стран Центральной Азии соберутся в Бишкеке

В Национальном историческом музее пройдет третье заседание высокого уровня совета руководителей национальных музеев Центральной Азии.

В мероприятии примут участие чиновники и депутаты Жогорку Кенеша, а также представители посольств США и стран Центральной Азии, руководители национальных музеев Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и музеев Кыргызстана.

Отметим, в 2022 году в Ташкенте состоялась встреча директоров четырех национальных музеев Центральной Азии, на которой принято решение о создании первого в истории совета национальных музеев региона.

Вновь созданный орган формализует сотрудничество между национальными музеями Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, что позволяет им обмениваться информацией и передовым опытом, а также организовывать обменные выставки.

Идея создания совета возникла благодаря гранту «Культурное наследие и экономическое развитие», который посольство США в Узбекистане предоставило Институту востоковедения Чикагского университета. Дипмиссия также поддержала проведение тренингов для музейных консерваторов из государственных музеев Центральной Азии.