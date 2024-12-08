Знаменитый Собор Парижской Богоматери открылся для посетителей спустя пять лет

Собор Парижской Богоматери снова открыт для посетителей спустя пять лет, когда он был закрыт в 2019 году после пожара.

На церемонию прибыли представители различных стран, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, глава Украины Владимир Зеленский, британский наследный принц Уильям, лидер Грузии Саломе Зурабишвили, президент Италии Серджо Маттарелла и другие.

Глава Франции Эммануэль Макрон торжественно открыл восстановленный Нотр-Дам. Колокола Нотр-Дама звонят снова, сказал он.

«У нас были воля, надежда, дерзость для того, чтобы отстроить собор лучше прежнего», — добавил президент Франции.

Собор не только восстановили после пожара, но и очистили от следов многовековой пыли и копоти, из-за чего он выглядит светлее, чем раньше. Реставрационные работы все еще не завершены: строительные леса до сих пор окружают восточную часть собора.

Нотр-Дам охватил пожар 15 апреля 2019 года. Огонь тушили более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши собора.