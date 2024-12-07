В центре «Сахарово» в Москве находятся 93 кыргызстанца, в том числе 6 женщин

Сотрудники посольства Кыргызстана совместно с представителями Министерства труда, социального обеспечения и миграции в России 5 декабря провели очередной выезд в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД РФ по Москве «Сахарово». Визит прошел в рамках работы по защите прав и законных интересов кыргызстанцев, находящихся на территории России. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи с руководством учреждения обсудили вопросы обеспечения прав граждан КР, их своевременного возвращения на родину, а также перспективы дальнейшего сотрудничества и оперативного взаимодействия.

Сотрудники также встретились с соотечественниками, ожидающими депортации, и предоставили им юридические консультации. Жалоб на условия содержания и нарушения прав не поступило.

По данным МИД, на момент посещения в центре «Сахарово» находились 93 гражданина Кыргызстана, из которых 6 женщин.