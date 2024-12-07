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Общество

За незаконное занятие народной медициной штрафы увеличены до 1 миллиона сомов

Президент Садыр Жапаров подписал поправки, которые ужесточают ответственность за нарушение действующего законодательства при предоставлении отдельных видов медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, в Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс вносится ответственность за незаконную медицинскую деятельность, нарушения требований законодательства в сфере здравоохранения, в том числе за незаконное занятие традиционной (народной) медициной и незаконные производство, изготовление или реализацию лекарственных средств, медицинских изделий и пищевых добавок.

Кроме того, теперь в лицензии Минздрава будет приложен перечень разрешенных видов услуг, процедур и манипуляций в рамках медицинской деятельности.

За медицинские манипуляции, в том числе оказывающие воздействие на организм человека, и незаконные клинические исследования (испытания) лекарственных средств и медизделий максимальный штраф устанавливается в размере 1 миллиона вместо 500 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313472/
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