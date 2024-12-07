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Общество

Краденным не торгуете? В ломбардах и на рынках Бишкека милиция провела проверку

В Бишкеке милиция проверила ломбарды и рынки, а также точки скупки золота с целью провести проверку фактов возможной реализации украденных или ворованных вещей. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, сотрудники управления уголовного розыска проводят профилактическое мероприятие под названием «Вор-скупщик».

В ходе него также проверены способы дальнейшей реализации, например, велосипедов или скутеров.

С предпринимателями и продавцами провели профилактические беседы о привлечении к уголовной ответственности по статье 217 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313454/
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