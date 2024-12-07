В реабилитационный зоопарк Бишкека привезли львенка. Об этом сообщается в аккаунте центра в Instagram.

Фото Zoobishkek . В Бишкеке возле реабилитационного зоопарка неизвестные оставили львенка

Администрация Zoobishkek не знает, кто доставил малыша, потому что «курьер» отказался раскрывать информацию о владельце.

Маленькую хищницу назвали Леей. Консультанты из России определили, что ей около полугода, но она плохо развивается из-за слабого организма.

Теперь Лея будет жить в Zoobishkek. Объявлен сбор средств для львенка.

Реабилитационный зоопарк в Бишкеке — это центр, в который попадают животные, пострадавшие от рук браконьеров или бывших хозяев.

В зоопарке лечат, восстанавливают и выпускают обратно на волю больных и покалеченных животных.